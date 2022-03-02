بايدن يصف بوتين بـ الديكتاتور الروسي

المستقلة/- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”دكتاتور“، وذلك في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأربعاء، بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بايدن في أول خطاب له حول حال الاتّحاد أمام الكونغرس، إنّ ما يقوم به ”ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم“، مشدّداً على أنّه ”في المعركة بين الأنظمة الديمقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديمقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن“.

وأضاف بايدن، إنه اتخذ قرارا بحظر تحليق الطائرات الروسية فوق الأراضي الأمريكية، وذلك في إطار العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتعهد بايدن بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.

وقال بايدن ”في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمنا باهظا يستمر على المدى الطويل“.

وأضاف“ليس لديه أدنى فكرة عما ينتظره“.

واعتبر الرئيس الأمريكي خلال خطابه أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير ردّ الفعل القوي والموحّد للغرب على غزو قواته لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه أخطأ في حساباته عندما ظن أنه يستطيع الاستيلاء على أوكرانيا بالقوة، مشيدا بـ“مقاومة الشعب الأوكراني القوية للغزو الروسي“.

وصفّق أعضاء الكونغرس الأمريكي بحفاوة بالغة للشعب الأوكراني في بداية خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن في مبنى الكابيتول.

وأكّد الرئيس الأمريكي أنّ ”الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الأوكراني“، بعد أيام قليلة على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال إنّ ”حرب بوتين كانت متعمّدة وغير مبرّرة. لقد رفض الجهود الدبلوماسية. لقد اعتقد أنّ حلف شمال الأطلسي لن يردّ. لقد اعتقد أنّه قادر على زرع الشقاق بيننا هنا في عقر دارنا. بوتين كان مخطئاً. نحن كنّا مستعدّين“.

وأضاف بايدن ”خلال تاريخنا تعلّمنا هذا الدرس: إذا لم يدفع الديكتاتوريون ثمن عدوانهم، فإنّهم يتسبّبون بمزيد من الفوضى“، قائلا ”نحن وحلفاؤنا نفرض عقوبات شديدة على روسيا“.

وتوعد بايدن الأوليغارشيين الروس بمصادرة ”يخوتهم وشققهم الفاخرة وطائراتهم الخاصة“ والتي قال إنهم حصلوا عليها نتيجة مكاسب غير نزيهة.

وقال إن بوتين أطلق العنف والفوضى بحربه على أوكرانيا وسيدفع ثمنا باهظا ومستمرا على المدى الطويل، مشيرا إلى أن دول أوروبا أصبحت أكثر وحدة وقوة.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تدخل حربا ضد روسيا، مؤكدا بالوقت ذاته، أن بلاده ستدافع عن كل شبر من أراضي أي دولة عضو في حلف الناتو.

وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أعلن بايدن أنّ ”الولايات المتحدة ستطرح في الأسواق 30 مليون برميل نفط من احتياطها الاستراتيجي بهدف تهدئة المخاوف الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا“.

وقال بايدن إنّ ”الولايات المتّحدة عملت مع 30 دولة أخرى لضخّ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطيات حول العالم. ستقود أميركا هذا الجهد عبر طرح 30 مليون برميل نفط“ في الأسواق، مؤكّداً أنّ إدارته ”مستعدّة لفعل المزيد إذا لزم الأمر“.