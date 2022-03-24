بايدن يشغل العالم ! هجوم كيماوي روسي محتمل

المستقلة /-رجح ا لرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية أن تستخدم روسيا أسلحة كيماوية خلال عمليتها العسكرية المتواصلة في أوكرانيا، واصفا إياها “تهديدا حقيقيا”.

وقال بايدن للصحفيين الأربعاء، لدى مغادرته البيت الأبيض قبل السفر إلى بروكسل لحضور قمة حلف الناتو الطارئة، ردا على سؤال عن إمكانية “شن روسيا هجوما كيماويا على أوكرانيا”: “أعتقد أنه تهديد حقيقي”.

وتعهد الرئيس الأمريكي بالتحدث بتفصيل أكثر عن الموضوع مع الزعماء في اجتماع غد في بروكسل.

وتنفي موسكو صحة هذه المزاعم وحملت “القوميين الأوكرانيين” في المقابل المسؤولية عن التحضير لهجمات كيميائية محتملة.

 

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

تقرير : العراقيون يترقبون بجميع مكوناتهم وأطيافهم جلسة البرلمان القادمة

اخر الاخبار

بايدن يشغل العالم ! هجوم كيماوي روسي محتمل

اخبار العراق

رئيس الهيئة يؤكد.. سيتم التركيز على إنتاج أنظمة الدفاع الجوي

اخر الاخبار

بشرى مثيرة .. عام 2022 ضمن أكثر 10 سنوات حرارة

اخر الاخبار

امريكا : الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب

اخر الاخبار

جورج وسوف يصل إلى بغداد لإحياء حفله

اخبار العراق

وزارة الهجرة تعلن عن اختصار الاجراءات الامنية لعودة النازحين

اخبار العراق

وزارة الهجرة تعلن عن اختصار الاجراءات الامنية لعودة النازحين

اخبار العراق

الزراعة تنسق مع منظمة (FAO) للنهوض بالواقع الزراعي في المناطق المحررة

اخر الاخبار

تقرير : تناول الصنوبر يساهم بشكل ملحوظ في امداد الجسم بالعديد من الفوائد

اخر الاخبار

عن أوكرانيا والمواجهة الأمريكية الروسية:

اخبار العراق

الاعلان رسميا عن تحالف (انقاذ الوطن النيابي)

اخر الاخبار

الحرب الروسية على أوكرانيا ومرحلة جديدة من تاريخ البشرية

اخر الاخبار

الاصول التاريخية لقانون العقوبات العراقي

اخر الاخبار

المؤتمر الإسلامي: ميانمار لم تف بالتزاماتها لتهيئة بيئة تعيد الروهينغيا لوطنهم

اخر الاخبار

عسكرة المجتمعات.. نهاية حكوماتها!!

اخر الاخبار

روسيا تقرر بيع الغاز والنفط بالروبل