بايدن يشتم مراسل بكلمات بذيئة والمايكروفون يفضحه

المستقلة /- بعد إجابته على سؤال وجهه إليه المراسل حول التضخم، فضح الميكرفون الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لم ينتبه له انه مفتوح، حيث شتم مراسل شبكة “فوكس نيوز””، بكلمات بذيئة وفاضحة، وقال: يا له من إبن….غبي”، وسمع الجميع شتائمه التي لا تليق برئيس دولة كبرى.

وجاءت الواقعة بعد ان صرخ مراسل فوكس نيوز متسائلا “عما اذا كان الرئيس قلقا من أن التضخم المتزايد أصبح مسؤولية سياسية”، ليجيبه بايدن، “لا إنه رصيد عظيم – المزيد من التضخم”، ثم لم ينتبه للمايكروفون المفتوح، وبدأ بشتمه، وجاء شتم بايدن للمراسل، بعد أيام من سطرح سؤال عن أوكرانيا وروسيا.

واعتذر جو بايدن، من الصحفي، حيث أكد دوسي أن الرئيس الامريكي اتصل بهاتفه الشخصي بعد وقت قصير، واعتذر عن تصرفه مؤكدا أنه “لا شيء شخصي»، حسب قوله.