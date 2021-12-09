بايدن يرشح الينا رومانوفسكي سفير فوق العادة والمفوض لدى العراق

المستقلة /- كشف البيت الأبيض، عن عزم الرئيس الأميركي جو بايدن ترشيح سفراء جدد في عدة دول من بينها العراق.

وذكر البيت الأميركي، وفق وسائل إعلام أجنبية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن عزمه ترشيح عدة أسماء لشغل مناصب رئيسة، منها الينا إل رومانوفسكي، لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية العراق.

ويشغل ماثيو تولر الآن منصب سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق.

ألينا رومانوفسكي، هي عضو محترف في الخدمة التنفيذية العليا، وتشغل حالياً منصب سفيرة الولايات المتحدة في الكويت، وقبل ذلك، كانت نائبة المنسق الرئيسي لمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية.

وخلال ما يقرب من 40 عاماً من الخدمة في مختلف الوكالات الحكومية الأميركية، أصبحت رومانوفسكي خبيرة في شؤون الشرق الأوسط.

وعملت سابقاً في وزارة الخارجية كمنسق لمساعدة الولايات المتحدة لأوروبا وأوراسيا.

وفي وقت سابق، كانت نائبة مساعد المدير لمكتب الشرق الأوسط في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وانضمت رومانوفسكي إلى وزارة الخارجية في عام 2003 لتأسيس مكتب مبادرة الشراكة الشرق أوسطية وشغل منصب مديره الأول، كما شغلت مناصب مساعد وزير الخارجية في مكتب التعليم والشؤون الثقافية، وعملت كنائب مساعد وزير في مكتب شؤون الشرق الأدنى.

شغلت رومانوفسكي أيضاً مناصب عليا في وزارة الدفاع، حيث كانت المدير المؤسس لمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مكتب وزير الدفاع.

وقد بدأت حياتها المهنية كمحللة في وكالة المخابرات المركزية، وحصلت رومانوفسكي على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الرتبة الرئاسية المتميزة، وحصلت على درجة البكالوريوس، والماجستير من جامعة شيكاغو، علما انها تتحدث الفرنسية وهي عضو في مجلس العلاقات الخارجية.

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