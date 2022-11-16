بايدن يرد على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية

المستقلة/- رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، بالقول إن الرئيس الجمهوري السابق “خذل” بلاده خلال توليه منصبه.

وقال بايدن في تغريدة من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين: “دونالد ترامب خذل أمريكا”.

وأرفق تغريدته بفيديو يقول إن ترامب خلال رئاسته تربع على “اقتصاد مزور لصالح الاثرياء” و”هاجم النظام الصحي” و”دلل المتطرفين” و”هاجم حقوق المرأة” و”حرّض العصابات العنيفة” من أجل محاولة قلب فوز بايدن عام 2020 الى خسارة.

وفي وقت لاحق، أثناء المشاركة في احتفال لغرس أشجار المنغروف مع قادة آخرين من مجموعة العشرين، سأل الصحافيون بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رد فعلهما حيال إعلان ترامب.

ونظر الرئيسان الى بعضهما البعض للحظات قبل أن يجيب بايدن “في الحقيقة لا”، بينما بقي ماكرون صامتا.

 

 

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