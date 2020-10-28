بايدن يدلي بصوته في ويلمينغتون قبل موعد الانتخابات

بايدن يدلي بصوته في ويلمينغتون قبل موعد الانتخابات

المستقلة.. أدلى المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن بصوته، الأربعاء، في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وعقب خطاب مقتضب حول وباء كوفيد-19، توجه نائب الرئيس الأميركي السابق (77 عاماً) والذي يتصدر استطلاعات الرأي، للإدلاء بصوته برفقة زوجته جيل بايدن.

وجعل المرشح الديمقراطي من إدارة ترامب للأزمة الوبائية التي أودت بحياة أكثر من 225 ألف شخص في الولايات المتحدة، مادته الرئيسة في حملته الانتخابية.

وكان منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب قد ادلى بصوته مبكرا هو الآخر، في ولاية فلوريدا .