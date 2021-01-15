بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار لانعاش الاقتصاد المتضرر من الجائحة

المستقلة.. كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن مقترح بطرح حزمة تحفيز قيمتها 1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد وتسريع جهود التصدي لجائحة كورونا.

وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية العام الماضي بالتعامل مع الجائحة بجدية أكبر من الرئيس دونالد ترامب. وتهدف الحزمة إلى تحويل هذا التعهد إلى واقع بضخ الموارد في جهود التصدي للفيروس والتعافي الاقتصادي.

وقال بايدن في كلمة مساء الخميس “ثمة أزمة معاناة إنسانية شديدة واضحة للعيان وما من وقت لنضيعه”. وأضاف “علينا التحرك وعلينا التحرك الآن”.

وتشمل الحزمة 415 مليار دولار لدعم مواجهة الفيروس وطرح لقاحات الوقاية من كوفيد-19 وحوالي تريليون دولار في شكل إعانات مباشرة للأسر و440 مليار دولار تقريبا للشركات الصغيرة والمجتمعات المتضررة بشدة من الجائحة.

وسيتم إصدار شيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار أي أكثر من شيكات بقيمة 600 دولار تضمنها آخر تشريع في الكونجرس بخصوص التحفيز. وسيزيد التأمين الإضافي ضد البطالة إلى 400 دولار أسبوعيا من 300 دولار في الوقت الحالي وسيتم تمديده إلى سبتمبر/ أيلول.

وترمي خطة بايدن إلى بدء فترته الرئاسية بمسودة قانون تحقق أهدافه قصيرة المدى بسرعة وهي مساعدة الاقتصاد والسيطرة على الجائحة التي راح ضحيتها أكثر من 385 ألفا في الولايات المتحدة حتى يوم الخميس.

وانتقد العديد من الجمهوريين تكلفة مثل هذه المدفوعات وستواجه مقترحات بايدن عقبات مماثلة لكن سيطرة زملائه الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ ستساعده.

وقال مسؤولون في الفريق الانتقالي إن خطة بايدن ستكون حزمة إنقاذ وستتبعها في الأسابيع القادمة حزمة أخرى للتعافي.

وسيدعو الرئيس المنتخب الكونغرس أيضا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة وستشمل الحزمة مساعدات لمحاربة الجوع.

وتُنفق أموال تخفيف آثار فيروس كورونا على برنامج وطني للتطعيم والفحص واستثمارات للعاملين من أجل توفير اللقاحات وتعقب المخالطين وكذلك أموال للولايات.

وقال بايدن “اللقاحات تبعث الكثير من الأمل” مضيفا أنه سيطرح يوم الجمعة خطته لتطعيم مئة مليون أمريكي في المئة يوم الأولى من توليه الرئاسة.