بايدن يخطط تحميل نتنياهو المسؤولية الشخصية عن تصرفات شركائه

المستقلة/- يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة من خلال تحميل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، المسؤولية الشخصية عن تصرفات شركائه.

وقالت مصادر لصحيفة “بوليتيكو” إن “إدارة بايدن تخطط لتحميل نتنياهو مسؤولية شخصية عن تصرفات شركائه الأكثر تطرفا في الائتلاف، خاصة إذا أدت إلى سياسات تعرض خطط قيام دولة فلسطينية مستقبلية للخطر”.

وذكرت أنه “لغرض مناقشة أي قضايا خطيرة عن بعد، من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى علاقات إسرائيل مع الدول العربية، تم تعيين نتنياهو ليكون الشخص الذي سيلجأ إليه المسؤولون الأمريكيون علنا ويشيرون إليه ويعتمدون عليه”.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: “بيبي (لقب نتنياهو) يقول إنه يستطيع السيطرة على حكومته، لذا دعونا نراه يفعل ذلك”.

ووفقا لمسؤول من إدارة بايدن، فإنه “يجب الحد من تجاوزات اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، وإن هناك خيارات عديدة يمكن اتخاذها”، مشيرا إلى أن نتنياهو “يمكن أن يتوقع أكثر بكثير من بيانات شديدة اللهجة من وزارة الخارجية”.

وأشار إلى أن “نتنياهو يريد منا مجموعة من الأمور، إنه طريق ذو اتجاهين. سنعمل معه على الأمور التي يهتم بها، وسيعمل على الأشياء التي نهتم بها”.

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