بايدن يتعهد بأن يكون رئيس جميع الأميركيين 

المستقلة/ سرى جياد/ عبر حصوله على 290 صوتا مقابل 214صوتا لترامب جوبايدن يصبح رئيس الولايات المتحدة الجديد ويتعهد بأن يكون رئيسا لجميع الاميريكيين. 

وقال بايدن في تغريدته على حساب تويتر “أمريكا يشرفني انك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم”.

وتابع سيكون عملنا الذي ينتظرنا صعبا لكنني أعد بهذا:سأكون رئيسا لجميع الاميريكيين سواء صوتت لي ام لا.

سأحافظ على أيمانكم الذي وضعتموه بي .

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