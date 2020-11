بايدن يتعهد بأن يكون رئيس جميع الأميركيين 

المستقلة/ سرى جياد/ عبر حصوله على 290 صوتا مقابل 214صوتا لترامب جوبايدن يصبح رئيس الولايات المتحدة الجديد ويتعهد بأن يكون رئيسا لجميع الاميريكيين.

وقال بايدن في تغريدته على حساب تويتر “أمريكا يشرفني انك اخترتني لقيادة بلدنا العظيم”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020