بايدن يؤكد دعم إدارته لحل الدولتين

المستقلة /- أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ي لحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وندّد البيت الأبيض بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة “حماس” وجماعات أخرى استهدفت مستوطنات إسرائيلية، وقال: إن “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس:

“إننا ندعو إلى ضبط النفس والهدوء. إنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها والرد على الهجمات الصاروخية وأيضا للشعب الفلسطيني الحق في الأمن والأمان مثلما يحق للإسرائيليون”.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي للصحفيين، “إن القدس مدينة لها أهمية كبيرة لأصحاب الإيمان في جميع أنحاء العالم،لذلك يجب أن تكون مكانا للتعايش”.

وأضافت: “إن تركيز الولايات المتحدة الأول ينصب على تهدئة الوضع”.

وتصاعدت الخلافات في القدس والضفة الغربية المحتلة وتحولت إلى اشتباكات ليلية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وهو حي تواجه فيه العديد من العائلات الفلسطينية خطر إجلائها من منازلها.