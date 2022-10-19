بايدن يأمر بضخّ 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي في السوق الأميركية

المستقلة/- أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بضخّ 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي في السوق الأميركية.

وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الثلاثاء إن بايدن سيعلن الأربعاء عن ضخ جديد غير مسبوق وبواقع 15 مليون برميل في السوق من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية، مع إمكانية المزيد من الضخ إذا ارتفعت أسعار الطاقة.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الدفعة الجديدة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تستكمل ضخ 180 مليون برميل المعلن عنه في الربيع، استجابة لارتفاع الأسعار.

وقال المسؤول إن بايدن سيعلن في خطاب عن الضخ الجديد، ويؤكد فيه استعداد الإدارة الأمريكية لإجراء مبيعات إضافية كبيرة هذا الشتاء إذا كانت هناك حاجة إليها بسبب الإجراءات الروسية أو غيرها التي تعطل الأسواق العالمية”.

وتخطط الإدارة الأمريكية للبدء في شراء النفط لتجديد الاحتياطي بسعر أقل من 67-72 دولارًا للبرميل، حسبما أعلن البيت الأبيض.