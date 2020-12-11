بايدن وهاريس شخصية العام 2020

المستقلة /-منحت مجلة تايم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كاملا هاريس لقب “شخصية العام” 2020 .

وتم الاختيار من قائمة متأهلين للتصفيات النهائية شملت الرئيس دونالد ترامب، وجرى ذلك في ساعة متأخرة من مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

وقالت مجلة تايم عن بايدن وهاريس بهذه المناسبة إن “انتخاب نائب الرئيس السابق ورفيقته في الترشح، وهي سناتور عن ولاية كاليفورنيا، كسر حاجز النوع الاجتماعي والعرق”.

وعلّقت المجلة بهذا الشأن على موقعها الإلكتروني قائلة: “أمريكا اشترت ما كانا (بايدن ونائبته) يبيعانه: فبعد أعلى نسبة مشاركة (للناخبين) في قرن من الزمان، حصدا ما يصل إلى 81 مليون صوت، وهو أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات الرئاسة، وتفوق بايدن على ترامب بنحو سبعة ملايين صوت”.