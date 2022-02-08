بايدن لإسرائيل: لكم حرية التصرف ضد إيران

المستقلة /- كشف رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، تفاصيل محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا أن الأخير أبلغه أنه من حق إسرائيل حرية التصرف ضد إيران.

وقال بينيت، إنه “أبلغ بايدن بأن لدينا حرية التحرك ضد إيران باتفاق أو من دونه”، مضيفا أنه أوضح لبايدن عن معارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع إيران”.

وتابع بينيت: “أبلغني بايدن أنه من حق إسرائيل حرية التصرف ضد إيران”. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد، دعمه الثابت لأمن إسرائيل ودعمه الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، ناقش بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت “الأمن المشترك والتحديات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها”، مؤكدا أنهما اتفقا على أن تظل فرقهما في تشاور وثيق.

 

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