بايدن: بوتين اتخذ قراراً بغزو أوكرانيا

المستقلة /- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، أنه “واثق” من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “اتخذ قراره” بغزو أوكرانيا مشددا في الوقت نفسه على أن “الأوان لم يفت” للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، وهو موقف يأتي فيما بلغ التوتر أشده في الشرق الأوكراني مع تسجيل اشتباكات وطلب انفصاليين موالين لموسكو إجلاء مدنيين نحو روسيا.

وقال بايدن من البيت الأبيض “لدينا سبب للاعتقاد بأن القوات الروسية تعتزم مهاجمة أوكرانيا (…) في الأيام المقبلة”. أضاف “أنا واثق من أنه (بوتين) اتخذ القرار”.

وعن سيناريو الهجوم على أوكرانيا، قال “نعتقد أنهم سيستهدفون مدينة كييف البالغ عدد سكانها 2.8 مليون شخص بريء”.

لكن الرئيس الأميركي شدد على أنه طالما لم يقع الغزو، فإن “الدبلوماسية ممكنة دائما”، مشيرا إلى أن وزير خارجيته سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس، المقبل في أوروبا.

غير أن بايدن حذر من أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا بحلول ذلك الوقت، فإنها “تغلق بذلك باب الدبلوماسية”.

وتساءل الرئيس الأميركي عما إذا كان “من الحكمة” أن يغادر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بلاده هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر دولي في ميونيخ يحضره قادة دوليون.

وفي حديثه عن استعداد روسيا لغزو أوكرانيا قال بايدن إن موسكو تشن حملة تضليل ضد كييف، بما في ذلك اتهامها أوكرانيا بالتخطيط لشن هجوم ضد موسكو، بهدف اختلاق ذريعة للغزو.

وحذر من أنه “إذا نفذت روسيا خططها فستكون مسؤولة عن حرب كارثية وعديمة الجدوى هي التي اختارتها”.

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