بايدن : الولايات المتحدة لا تبحث عن حرب بين حلف شمال الأطلسي “الناتو ” وروسيا

المستقلة/- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لا تبحث عن حرب بين حلف شمال الأطلسي “الناتو ” وروسيا.

وأضاف بايدن لصحيفة نيويورك تايمز: “نحن لا نبحث عن حرب بين الناتو وروسيا..إذا لم تتعرض الولايات المتحدة أو حلفاؤها لهجوم، فلن تشارك واشنطن بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، سواء بإرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا أو بمهاجمة القوات الروسية”.

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا باستهداف مناطق خارج حدودها.

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