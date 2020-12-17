بانتظار الكريسماس ..سلمى حايك تلتقط الصور مع بومتها

المستقلة.. مع اقتراب موسم الأعياد، زينت الممثلة سلمى حايك شجرة الكريسماس الخاصة بها والتقطت مجموعة من الصور الفوتوغرافية معها بصحبة بومتها كيرينج.

نشرت سلمى حايك صورها مع البومة والشجرة، وعلقت كاتبة أن البومة “كيرينج” أحبت الشجرة ولكن تحب الوقوف على رأسها أكثر.

يذكر أن كيرينج Kering هو اسم مجموعة الأزياء التي يمتلكها فرانسوا هنري بينو زوج سلمى حايك، وهي مالكة لدور أزياء راقية مثل Gucci و Yev Saint Laurent وBalanciaga وBottega Veneta وغيرها.

وسلمى حايك ممثلة ومنتجة مكسيكية أمريكية من أصول لبنانية تبلغ من العمر 54 عامًا، ولديها الكثير من الأعمال الفنية المعروفة بالإضافة إلى نشاطاتها الخيرية المهمة.