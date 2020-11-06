بالوثيقة : أوامر إلقاء قبض على أربعة من ناشطي وإعلاميي نينوى

المستقلة/- أصدرت محكمة استئناف نينوى الاتحادية أوامر بالقبض على عدد من الإعلاميين والناشطين في محافظة نينوى بتهم التهديد بارتكاب جناية.



أوامر إلقاء القبض شملت كلاً من ‏صقر معن ال زكريا وريان الحديدي وسهر محمد ومهند الاومري، ضمن المادة 430 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة أعلاه على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.. ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوباً صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة”.

ورداً على ذلك، تم تداول بيان صادر عن مجموعة من شباب محافظة نينوى جاء فيه “صدمنا” اليوم بصدور اوامر إلقاء قبض على أربعة من شباب وناشطي محافظة نينوى بسبب شكوى تقدم بها مدير صحة نينوى فلاح الطائي ضدهم.

وأضاف أن “هذه الطرق التعسفية ومصادرة حرية الرأي التي كفلها الدستور العراقي مرحلة خطرة على محافظة نينوى بشكل عام وحرية الرأي والاعلام بشكل خاص”.

وسبق أن نشر هؤلاء تدوينات تسلط الضوء على سوء الخدمات الصحية في المدينة، وأكد البيان على ضرورة “أن تكون هناك مكاشفات واضحة وحقيقية بين الاعلام والمسؤول”.

ودعا البيان رئيس مجلس القضاء الاعلى للتدخل “لإنصاف هؤلاء الشباب”، كما ناشد رئيس الوزراء ومحافظ نينوى ونواب المدينة “للتدخل بشكل فوري وعاجل وتوجيه مدير الصحة للانشغال بأمور أهم من ملاحقة الشباب واولها اصلاح حال المستشفيات المزري والذي يشكو منه مواطني المدينة بشكل عام”.

بدوره، تعهد النائب عن نينوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني بالدفاع عن الشباب الذين صدرت بحقهم أوامر قبض في المحاكم.

وأضاف في منشور على الفيسبوك: “لن نترك الفاسدين يتهنون بسرقة أموال نينوى وسنتصدى لهم بمساندة اهلنا، وأوامر القبض على عدد من شباب نينوى الناشطين هي القشة التي ستقصم ظهر البعير”.

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