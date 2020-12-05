بالنيران الصديقة.. ريال مدريد يفوز على إشبيلية بهدف في الليجا

بالنيران الصديقة.. ريال مدريد يفوز على إشبيلية بهدف في الليجا

المستقلة /… حقق فريق ريال مدريد انتصارًا هامًا على نظيره إشبيلية بهدف نظيف في قمة الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

فينيسوس جونيور أضاع فرصة محققة للتسجيل لفريقه ريال مدريد في الدقيقة الثانية عندما كان في مواجهة مرمى إشبيلية مباشرة لكنه سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 37، سدد كريم بنزيما كرة رائعة على حدود منطقة جزاء إشبيلية، لكن حارس مرمى الأندلسيين، المغربي ياسين بونو تصدى لها، لينتهي النصف الأول من المباراة بتعادل سلبي.

وفي الشوط الثاني، حول ياسين بونو الكرة بالخطأ في مرمى فريقه وذلك في الدقيقة 55، قبل أن تصل للبرازيلي فينسيوس جونيور، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 20 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس.

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إشبيلة مساء اليوم السبت في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الميرنجي كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز، ناتشو، فاران، ميندي

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس، بنزيما، رودريجو

بينما جاء تشكيل النادي الأندلسي:

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: نافاس، كوندي، كارلوس، فيدال

خط الوسط: راكيتيتش، فيرناندو، جوردان

خط الهجوم: أوكامبوس، دي يونج، مونير