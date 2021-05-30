بالمواقف.. فيديو كليب جديد للفنان ربيع

المستقلة/- أُطلق الفنان ربيع احدث أعماله الغنائية المصورة بأسلوب الفيديو كليب تحت عنوان ” بالمواقف ” وهو من كلمات نور الدين محمد ، وألحان عمرو جلبط ، و توزيع موسيقي  أمين نبيل و مكس وماستر  إلهامي الدهيمة و أحمد حسام ، فيما قام بالإشراف الفني على هذا العمل عبدالله البداد ، وإشراف عام حسن طالب ، وقام بإخراج العمل المخرج أمير الحسيني ، ومن إنتاج  Tunes Arabia.

تقول كلمات الاغنية :

امسح الناس اللي قلبك عندهم ملهوش مقام … واحضن الناس اللي شكلك اللي جواها احترام … واختصر دايما مشاكلك بأبتسامتك  فالسلام … احسب الناس بالمواقف بالوقوف ساعة اللزوم … وافتكر كام حد خالف ظن قلبك فيه فيوم … مش بكترة المعارف باللي اخلاصه يدوم … اللي حبك لجل مالك ..اعرفه وعلم عليه … واللي لما لمعت جالك ..متأمنش لثانيه ليه … واللي وقت الجد شالك .. دا اللي متفرطش فيه … دا اللي بايديك وبسنانك ..امسكه واستقوي بيه.

وقصة الكليب تدور حول قيام الفنان ربيع بالعمل سائق على سيارة أجرة ، يجوب الشوارع ، ويستمع لمعاناة من يركبون معه من خلال سرد قصصهم اليومية ، لتحمل كلمات الأغنية ” بالمواقف ” سعة الصدر والصبر في المواقف الصعبة، وعدم الاستسلام أو الخضوع  ، لتجاوز كل المحن .

من الجدير بالذكر إن الفنان ربيع دخل الساحة الفنية بأغنية ” سكر ” تبعها بأغنية ” انتوا مين ” ليكون العمل الأخير ” بالمواقف ” ثالث الأعمال الغنائية ، علما بان شركة Tunes Arabia قامت منذ اليوم الأول بوضع خطة إنتاجية للفنان ربيع للمنافسة بصوته  في الساحة الفنية المصرية ، كما نجحت في الساحة الفنية الخليجية  .

للإستماع لأغنية ” بالمواقف ” للفنان ربيع على القناة الرسمية لشركة Tunes Arabia  ” اليوتيوب ” وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات المصرية والعربية .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

رئيس الوزراء البريطاني يعقد قرانه بـ “حفل سري”

اخر الاخبار

فيديو.. وائل كفوري يتخطى حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة بـ”كلنا مننجر”

اخر الاخبار

بالمواقف.. فيديو كليب جديد للفنان ربيع

اخبار مصر

وزير الخارجية المصرى : حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل في القضية الفلسطينية

رياضية

كاتانيتش يعلن قائمة منتخب العراق للتصفيات الآسيوية

ثقافة وفنون

شاهد.. “ملابس جريئة” حفل راقص في السعودية يثير ضجة

اخر الاخبار

 السيسي يؤكد دعم القاهرة للقيـادة الفلسطينية و يوجه رسالة لـ”أبو مازن”

اخر الاخبار

 السيسي يؤكد دعم القاهرة للقيـادة الفلسطينية و يوجه رسالة لـ”أبو مازن”

اخر الاخبار

قناة السويس : تخفيض التعويض المطلوب من السفينة “إيفيرجيفن” لـ 550 مليون دولار فقط

اخر الاخبار

سأدعم قضية فلسطين بالفعل.. لافتات كبيرة للرئيس السيسي فى شوارع غزة

اخبار العراق

السعودية تمنح المصرف الاهلي العراقي تمويل دوار بقيمة 10 مليون دولار

اخر الاخبار

فيديو يوثق لحظة تحطم مقاتلة لقوات حفتر خلال “عرض الكرامة” في بنغازي

اخبار مصر

التعبئة والإحصاء: 17.7% من المصريين مدخنون

اخر الاخبار

أصالة نصري ونبيل شعيل على موعد مع الجمهور السعودي.. الخميس المقبل

اخر الاخبار

أول تعليق لـ نوال الزغبي بعد إلغاء حفلها بالقاهرة

اخر الاخبار

محكمة مصرية تلغي قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضى منصور 4 سنوات

اخبار العراق

نائب يحذر : اتفاقية الازدواج الضريبي مع الكويت ستكون لمصلحة شركة زين العراق