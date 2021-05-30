بالمواقف.. فيديو كليب جديد للفنان ربيع

المستقلة/- أُطلق الفنان ربيع احدث أعماله الغنائية المصورة بأسلوب الفيديو كليب تحت عنوان ” بالمواقف ” وهو من كلمات نور الدين محمد ، وألحان عمرو جلبط ، و توزيع موسيقي أمين نبيل و مكس وماستر إلهامي الدهيمة و أحمد حسام ، فيما قام بالإشراف الفني على هذا العمل عبدالله البداد ، وإشراف عام حسن طالب ، وقام بإخراج العمل المخرج أمير الحسيني ، ومن إنتاج Tunes Arabia.

تقول كلمات الاغنية :

امسح الناس اللي قلبك عندهم ملهوش مقام … واحضن الناس اللي شكلك اللي جواها احترام … واختصر دايما مشاكلك بأبتسامتك فالسلام … احسب الناس بالمواقف بالوقوف ساعة اللزوم … وافتكر كام حد خالف ظن قلبك فيه فيوم … مش بكترة المعارف باللي اخلاصه يدوم … اللي حبك لجل مالك ..اعرفه وعلم عليه … واللي لما لمعت جالك ..متأمنش لثانيه ليه … واللي وقت الجد شالك .. دا اللي متفرطش فيه … دا اللي بايديك وبسنانك ..امسكه واستقوي بيه.

وقصة الكليب تدور حول قيام الفنان ربيع بالعمل سائق على سيارة أجرة ، يجوب الشوارع ، ويستمع لمعاناة من يركبون معه من خلال سرد قصصهم اليومية ، لتحمل كلمات الأغنية ” بالمواقف ” سعة الصدر والصبر في المواقف الصعبة، وعدم الاستسلام أو الخضوع ، لتجاوز كل المحن .

من الجدير بالذكر إن الفنان ربيع دخل الساحة الفنية بأغنية ” سكر ” تبعها بأغنية ” انتوا مين ” ليكون العمل الأخير ” بالمواقف ” ثالث الأعمال الغنائية ، علما بان شركة Tunes Arabia قامت منذ اليوم الأول بوضع خطة إنتاجية للفنان ربيع للمنافسة بصوته في الساحة الفنية المصرية ، كما نجحت في الساحة الفنية الخليجية .

للإستماع لأغنية ” بالمواقف ” للفنان ربيع على القناة الرسمية لشركة Tunes Arabia ” اليوتيوب ” وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات المصرية والعربية .