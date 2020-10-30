بالمواعيد.. تعرف على أبرز مباريات اليوم السبت

بالمواعيد.. تعرف على أبرز مباريات اليوم السبت

(المستقلة) – تقام يوم السبت الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 عدة مباريات في مختلف المسابقات العربية والعالمية.

ونستعرض لكم في السطور التالية بالمواعيد أبرز المباريات التي تقام السبت، بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

الدوري العراقي

أربيل × زاخو – 4.15 مساء

نفط البصرة × القوة الجوية – 7 مساء

الدوري الأردني

الوحدات × الفيصلي – 7.30 مساء

الدوري الإنجليزي

شيفيلد × مانشستر سيتي – 3.30 مساء

بيرنلي × تشيلسي – 6 مساء

ليفربول × وست هام – 8.30 مساء

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ويسكا – 4 مساء

ديبورتيفو ألافيس × برشلونة 11 مساء

الدوري السعودي

الهلال × ضمك – 5.50 مساء

الاتحاد × الأهلي – 7.50 مساء