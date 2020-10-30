بالمواعيد.. تعرف على أبرز مباريات اليوم السبت
(المستقلة) – تقام يوم السبت الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 عدة مباريات في مختلف المسابقات العربية والعالمية.
ونستعرض لكم في السطور التالية بالمواعيد أبرز المباريات التي تقام السبت، بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.
الدوري العراقي
أربيل × زاخو – 4.15 مساء
نفط البصرة × القوة الجوية – 7 مساء
الدوري الأردني
الوحدات × الفيصلي – 7.30 مساء
الدوري الإنجليزي
شيفيلد × مانشستر سيتي – 3.30 مساء
بيرنلي × تشيلسي – 6 مساء
ليفربول × وست هام – 8.30 مساء
الدوري الإسباني
ريال مدريد × ويسكا – 4 مساء
ديبورتيفو ألافيس × برشلونة 11 مساء
الدوري السعودي
الهلال × ضمك – 5.50 مساء
الاتحاد × الأهلي – 7.50 مساء
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