بالمواعيد.. تعرف على أبرز مباريات اليوم السبت

(المستقلة) – تقام يوم السبت الموافق 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020 عدة مباريات في مختلف المسابقات العربية والعالمية.

ونستعرض لكم في السطور التالية بالمواعيد أبرز المباريات التي تقام السبت، بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

الدوري العراقي

أربيل × زاخو – 4.15 مساء 

نفط البصرة × القوة الجوية – 7 مساء

الدوري الأردني

الوحدات × الفيصلي – 7.30 مساء 

الدوري الإنجليزي

شيفيلد × مانشستر سيتي – 3.30 مساء 

بيرنلي × تشيلسي – 6 مساء 

ليفربول × وست هام – 8.30 مساء 

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ويسكا – 4 مساء 

ديبورتيفو ألافيس × برشلونة 11 مساء 

الدوري السعودي

الهلال × ضمك – 5.50 مساء 

الاتحاد × الأهلي – 7.50 مساء 

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