بالفيديو وصول شحنة لقاح سينوفارم الصيني فجر اليوم

المستقلة /_سرى جياد/ اعلنت وزارة الصحة عن وصول الوجبة الاولى من لقاح سينوفارم الصيني .

وقد وصلت الطائرة خلال الساعة الثانية وعشر دقائق التابعة لوزارة الدفاع المحملة باللقاح الصيني المقدم كمنحة من جمهورية الصين.

وقد اعلن وزير الصحة سابقا عن الاتفاق بتوريد 2مليون جرعة إضافية ،وبشكل عاجل اضافة الى باقي تعاقدات الوزارة لتغطية أكبر نسبة من المواطنين.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر بانه جرى نقل الشحنة منذ الصباح الباكر الى المخازن الرئيسة وسوف توزع على دوائر الصحة الثلاث في بغداد الكرخ والرصافة ومدينة الطب وإلى البرادات الخاصة بالمحافظات .

واكد البدء بعملية التلقيح اليوم الثلاثاء في بغداد والمحافظات، مبينا انه لم يكن هناك اي عراقيل او مشاكل لحد الان.

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