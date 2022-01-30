بالفيديو: هناء التاغي تعالج قضية اجتماعية في كليب “حنا هما حنا”

المستقلة/- طرحت الفنانة هناء التاغي فيديو كليب عملها الجديد “حنا هما حنا”، وهو من كلمات وألحان “خالد سلام”، توزيع “محمد الفتوح”، وإخراج “حمزة اليملاحي”، وهو ثاني عمل لها في مشوارها الفني.

تم تصوير كليب “حنا هما حنا” بمدينة تطوان، بإشراف عام من المؤلف والملحن “خالد سلام”، حيث كشفت “هناء التاغي” في تصريح صحفي، أن الأجواء كانت عائلية وتلقت خلالها دعم خاص من زوجها وحماتها، الشيء الذي أضاف للعمل لمسة مختلفة.

وأشارت هناء إلى أنها اختارت أغنية “حنا هما حنا”، لموضوعها الاجتماعي والهادف، خاصة وأن الأغاني عن الأب نادرة، حيث حاولت الأغنية إبراز قيمته ودوره، وما يحدثه غيابه من إحباط للأسرة والأبناء.

الفنانة “هناء التاغي” من مواليد مدينة تطوان، برزت موهبتها من الطفولة، وتلقت دعم كبير من أسرتها، قبل أن تدخل المجال الفني من بوابة عملها الأول “فقلبي مكانك” سنة 2021.

يذكر أن الفنانة “هناء التاغي” تواصل التحضير لأعمال فنية أخرى من ألبومها المقبل الذي سيطرح لاحقا، حيث تلتزم من خلاها بطرح أغاني مختلفة بمواضيع هادفة وشكل متميز.