بالفيديو :مشهد يجمع الشيخ عبد العليم مع أم بشير في “باب الحارة” يحدث ضجة بين الجمهور

المستقلة /- في مشهد أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر شيخ حارة الضبع “الشيخ عبد العليم في مشهد رومنسي مع أم بشير.

وفي المشهد المأخوذ من الجزء الحادي عشر من باب الحارة، يظهر الشيخ عبد العليم وهو “واقع في حبّ ” أم بشير زوجة صديقه في المسلسل.

وأدّى دور الشيخ عبد العليم في مسلسل باب الحارة بأجزائه كلها الممثل عادل علي، وكان الرجل الوقور والنصوح وصاحب الخير.

كما أدّت دور أم بشير زوجة أبو بشير الفران في المسلسل ذاته، الممثلة القديرة سحر فوزي، التي تُعجب بشخصية الشيخ عبد العليم في المسلسل.

“الله على ايام النخوة”

ويأتي طلب يد أم بشير بعد وفاة زوجات الشيخ الأربعة، حيث يطرق بابها ويسألها بصوت يرتجف وعلى استحياء إذا ما كانت توافق الزواج.

في المشهد ترتبك “أم بشير” من سؤال الشيخ، ليطلب منها الأخير التريث في منحه الإجابة، ثم يتجه بعيداً ويلتفت إليها وينظر إليها بنظرة حب.

وهذا المشهد، الذي ظهر على غير العادة تسبب بموجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنّ لك مضحك حقّاً.

علّق أحدهم: والله أحب أشكر كل الشخصيات الكبيرة بالأجزاء الأولى لأنهم رفضوا المشاركة لاحقاً، مسلسل فاشل، تحول فيه شيخ حارة الضبع لعاشق.

كما قال آخر: الله على أيام النخوة والرجولة.. أيام أبو شهاب وأبو بشير وأبو حاتم وأبو عصام هلأ صارو يتبادلو زوجات بعضهم يا عيب.