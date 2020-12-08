بالفيديو .. محمد رمضان يهدي زوجته وردة من الذهب بعيد زواجهم

المستقلة … احتفل الفنان المصري محمد رمضان، بعيد زواجه الثامن، وذلك برسالة تهنئة وغزل إلى زوجته، مع إهدائها وردة من ذهب.

ومن خلال حسابه الرسمي على تطبيق مشاركة الصور والفيديو ” انستاجرام ” نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو يهديه لزوجته على انغام الفنانة المصرية ام كلثوم.

كما يظهر في الفيديو الهدية التي اهداها محمد رمضان لزوجته وهي عبارة عن وردة من الذهب وكتب اسفل الفيديو، ” النهارده عيد جوازنا الثامن كل سنة وأنتي حبيبتي و رفيقة مشواري و زوجتي وأم أولادي ربنا يباركلنا في حياتنا وأولادنا و يحفظنا من كل سوء”.

ولاقى الفيديو بعد ساعات من نشره عددا كبيرا من الإعجاب وتمنى لها متابعوه “طول العمر وأطيب التمنيات”.