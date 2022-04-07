بالفيديو: كويتيون يطالبون بوقف من شارع الهرم إلى

المستقلة /- يواصل المسلسل الكويتي ”من شارع الهرم إلى“ للنجمة هدى حسين، إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار عرضه على القنوات الناقلة، علماً أن مطالب بإيقافه غزت السوشال ميديا.

وتداول المتابعون مشهداً صنفه البعض بأنه ”18+“ تظهر فيه الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت، ليلى عبدالله، رفقة الممثل الكويتي من أصل إيراني، أحمد إيراج الذي يؤدي شخصية ”زهير“، زوجها في المسلسل على متن يخت، حيث يعاتبها لعدم ارتدائها ”البكيني“، بعدما أجرى لها عمليات ”شد ونحت“ لجسمها.

ويتحدث ”زهير“ بغضب مع زوجته التي كانت ترتدي لباس بحر يغطي كامل جسمها، بقوله ”لماذا تلبسين هكذا، ألم أطلب منك ارتداء البكيني، لكي تراكِ الفتيات وأصدقائي.. أصدقائي يشاهدون الفتيات في الجزر السياحية بمختلف الأشكال“.

وأثار المشهد انتقادات لاذعة من قبل رواد السوشال ميديا، حيث علّق البعض بالقول ”المجتمع مو ناقص هالاشكال والله“، ورأى آخر أن محتوى الحلقة التي عرضت بالأمس كان جريئاً ”البارحة الحلقة اوفر“، فيما وصف معلق آخر الحوار الدائر في المشهد بقوله “ انحطاط بالحوار“.

في المقابل، رأى معلقون أن المسلسل وما يحتويه من مشاهد هو انعكاس للواقع الذي نعيشه اليوم، حيث علّق أحدهم بالقول ”ترى هذا يمثل واقعنا اليوم في رجاجيل جذي ماعندهم غيرة على حريمهم في وحده تطلقت لان زوجها حاول يجبرها ان تقط الحجاب لان اكشخ بدون حجاب“.

يذكر أن مسلسل ”من شارع الهرم إلى“ من إنتاج كويتي، وتم تصويره في دولة الإمارات، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثني صبح، ويشارك في بطولته هدى حسين، خالد البريكي، ليلى عبد الله، عبد المحسن القفاص، نور الغندور.

خلصو من الترويج للشذوذ وبلشو للترويج للدياثه. pic.twitter.com/ZlVZyNTk0V — Ahmad Almutairi | احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) April 5, 2022