بالفيديو.. عبير العابد تضيف لمسة عصرية على أغنية “العطار”

المستقلة/- أطلقت الفنانة المغربية عبير العابد عملها الجديد “العطار”، عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات اليوتيوب.

واختارت العابد إعادة أداء العطار التي تعود في الأصل للفنان المغربي “ألبير سويسة”، حيث تعد هذه القطعة الموسيقية من خالدات الأغنية المغربية، كما ظهرت اللمسة الفنية لخريجة برنامج “جوت تالنت” من خلال استعمالها آلة القيثارة (Guitar)، إلى جانب آلات إلكترونية أخرى، الشيء الذي أضاف إليها جمالية فريدة بعد أن كانت الأغنية الأصلية تعتمد آلات تقليدية كالعود والكمان.

عبير العابد خريجة المعهد الوطني للموسيقى بطنجة، حيث تمكنت من تعلم عدة أدوات موسيقية إلى جانب الصولفيج، كما أشاد الكثيرون بقدراتها الصوتية وتمكنها من أداء ألوان مختلفة من الإيقاعات المغربية والعالمية.

ومن المنتظر أن تطرح عبير العابد مجموعة من الأغاني، حيث تعكف منذ سنتين على التحضير لعدة أعمال فنية قالت “أنها ستكون مفاجأة لجمهورها”، وستكون انطلاقة جديدة في مشوارها الفني.