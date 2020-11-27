بالفيديو .. “ربع الله” يحطمون مركزا للمساج ويضرمون النار فيه وسط بغداد

المستقلة /… نشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم “ربع الله” مقطعا مصورا يظهر أشخاصا يحطمون محتويات مركز للمساج في العاصمة بغداد يوم الخميس، وذلك إشعال النيران فيه.

وأظهر الفيديو مجموعة أشخاص ملثمين يرتدون ملابس مكتوب عليها “ربع الله” ويحملون هراوات يضربون بواسطتها فتيات، يبدو انهن من العاملات في مركز شيلان للمساج في منطقة الكرادة ببغداد.

كما قام هؤلاء بتكسير محتويات المركز، بينما كانوا يرددون “لبيك يا زهراء”.

وقال مصدر أمني ان المجموعة كانت مسلحة ومكونة من 50 إلى 70 شخصا وكانوا يستقلون عجلات مدنية ويحملون اسلحة متوسطة وخفيفة وقناني مولوتوف”.

وأضاف أن “أفراد المجموعة اقتحموا قاعة وفندق جبل بيروت ومركز مساج شيلان قرب تقاطع المسبح وقاموا بالاعتداء على العاملين والزبائن وسرقة ممتلكاتهم الشخصية والمبالغ التي كانت في إدارة القاعة”.

وتابع “بعدها قاموا بحرق المبنى بالكامل، ما أدى لإصابة اغلب العاملين بجروح نتيجة تعرضهم للضرب والحرق”.

وجماعة “ربع الله” مجموعة كانت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويطلق عليها محليا باسم “الفصائل الولائية”.

كما زادت وتيرة هجمات يشنها مجهولون على متاجر لبيع الخمور في العاصمة بغداد خلال الأسابيع القليلة الماضية.