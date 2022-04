بالفيديو.. امرأة انتحارية تحول حافلة إلى كرة من اللهب

المستقلة /- قتل 4 أشخاص في هجوم نفذته “امرأة انتحارية” على حافلة صغيرة، الثلاثاء، قرب معهد صيني تابع لجامعة كراتشي جنوبي باكستان.

ونفذ الهجوم امرأة تابعة لمجموعة انفصالية باكستانية، فيما كان 3 صينيين من بين القتلى.

وقال المتحدث باسم المجموعة جييان بلوتش في بيان نشر على تطبيق “تلغرام”، إن ما يعرف باسم “جيش تحرير بلوشستان يقبل المسؤولية عن الهجوم الانتحاري الذي وقع الثلاثاء على الصينيين في كراتشي”، مشيرا إلى أن هذه العملية الانتحارية هي الأولى التي تنفذها امرأة.

وتتعرض مؤسسات صينية بانتظام إلى هجمات يشنها الانفصاليون في مقاطعة بلوشستان، ويشعر الانفصاليون بالاستياء من مشاريع التعدين والطاقة المربحة في المنطقة، معتبرين أن السكان المحليين لا يستفيدون من هذه الاستثمارات.

CCTV FOOTAGE of the suicide bombing carried out by BLA-Majeed Brigade's female suicide bomber at the gate of Chinese state-affiliated Confucius Institute at Karachi University.#امپورٹڈ_حکومت_نامنظور#MarchAgainstImportedGovt pic.twitter.com/0DZhjOnPCp

