بالفيديو : الكاظمي يحذر من انهيار النظام وفوضى عارمة تعم البلاد

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المستقلة //.. حذر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من انهيار النظام وفوضى عارمة تعم البلاد، مؤكداً الحاجة الى “عملية قيصرية” ، مبيننا أن الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة ) اليوم السبت اخلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2021 إنه “منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل”، مشدداَ “إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح”.

واضاف رئيس الوزراء  أنه “من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، فإما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس”، مبيناً “تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة ، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية”.

وتابع الكاظمي أن “الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد”، مؤكداً “نعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال”.

واكد الكاظمي ” أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة”، مضيفاً “كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لا يسمح لي فعل ذلك”.

واشار الكاظمي انه  “ليس مسموحا أن يتردد احد ، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تأريخية ومفصلية”.( النهاية)

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