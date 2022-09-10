بالفيديو: الفنان محمد شاكر يصدر أغنية جديدة بعنوان “لمّا لمّا”

المستقلة/- أصدر الفنان اللبناني محمد شاكر، أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحمل اسم ”لمّا لمّا” لأول مرة من إنتاج شركة كرافت ميديا لصاحبها حمدي بدر.

الأغنية الجديدة من كلمات محمود سالم، ألحان تيم علي، توزيع ماجد ضاهر، ميكس وماستر روجيه ابي عقل، أما الفيديو كليب بقيادة المخرج اللبناني رامي نبها.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع أغنية “لمّا لمّا” معربين عن إعجابهم الكبير بها.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد شاكر تعاقد مع جيرو مهرانيان لإدارة أعماله الفنية المستقبلية والبداية مع أغنية  ”لمّا لمّا”.

 

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