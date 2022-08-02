بالصور..Simon dorient يكشف عن تشكيلته الخاصة بالصيف والشاطئ

Simon dorient المصمم

المستقلة/- أطلق المصمم العالمي المغربي  Simon Dorient مجموعته الجديدة في عالم الموضة والأناقة “ملابس الصيف والشاطئ”، تحت شعار ” الحياة والحرية”، وذلك بعد سنتين من التوقف بسبب فيروس كورونا.

اختار Simon Dorient في مجموعة “ملابس الصيف والشاطئ” الجديدة أن تكون مخصصة لفئة محددة، تتميز بالعصرنة وذات ألوان مبهجة، واحتفالية، وفي نفس الوقت ملابس عملية ومريحة دون التخلي عن الأناقة الإبداع.

هذا وقد احتفظ المصمم Simon Dorient على الروح المغربية الموجودة دائما في جميع علاماته التجارية، وذلك يلاحظ في التفاصيل وفي التطريزات التي تميز تصاميمه.

مجموعة Simon Dorient الجديدة تعد للرجال وللنساء، تتميز بالاختلاف، منها ماهو مخصص لقضاء لحظات صيفية جيدة على الشاطئ ، ومنها ماهو مخصص للاستمتاع بجو الصيف في الأزقة والمدن الساحلية، وكذا في المطاعم وكذلك الاحتفال في النوادي الخاصة أو حمامات السباحة.

تجمع مجموعات  Simon Dorient بين الأصالة المغربية والأناقة الشرقية ، التي تستمد مصدرها من أسرار أسياد فن تصميم الأزياء التقليدية ، والحداثة الواضحة التي تُسقِط أرق التخفيضات وأكثر الاتجاهات العالمية ، بالإضافة إلى الألوان ، ودقة التطريز الحرفي ، والاختيار الدقيق للأحجار، والحلي وغيرها من الإكسيسوارات، كلها عناصر نادرة تساهم في بناء العلامة التجارية ‏Simon Dorient‏.

وأراد  Simon Dorient تلبية جميع الأذواق من خلال إعطاء الحياة للعلامة التجارية من خلال المجموعات التي تسمح لك بالسفر عبر الثقافات وتقديم تنوع التراث الثقافي المغربي بالإضافة إلى خبرة الحرفيين في سهولة النقل وأشكال قابلة للتصدير.

و حققت مجموعة “Oriental Mystery” الأولى، نجاحا باهرا لكل من الرجال والنساء، من خلال كسر الصور النمطية عن الملابس والتأكيد على شخصية قوية ومختلفة.

واستطاع المصمم Simon Dorient أن يجذب بتصاميمه الرائعة عدد كبير من الشخصيات والمشاهير الذين وجدوا طريقة لإلقاء الضوء على ظهورهم العام، من قبيل الشاب خالد وعبد الفتاح جريني وسعد رمضان.

ويطمح المصمم المبتكر Simon Dorient إلى تصدير العلامة التجارية الخاصة به والترويج لها في أشهر أماكن الموضة: في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وغيرها من الدول، وأن تكون علامته عنوان للفخامة المغربية العصرية”.

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