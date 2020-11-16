بالصور.. منتخب العراق ينهي وحدته التدريبية الأخيرة قبل لقاء أوزبكستان

(المستقلة) أنهى منتخب العراق، مساء اليوم الإثنين، وحدته التدريبية الخيرة قبل مواجهة أوزبكستان وديا، الثلاثاء.

منتخب العراق يتواجد حاليا في معسكر بالإمارات، يستعد خلاله لاستنئاف التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان المنتخب العراقي قد تعادل سلبيا مع نظيره الأردني في وديته الأولى بالمعسكر المقام حاليا في دبي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة العراق وأوزبكستان الودية يوم الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء بتوقيت بغداد.