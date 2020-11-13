بالصور.. منتخب العراق يعود للتدريبات

(المستقلة) استأنف منتخب العراق التدريبات خلال معسكره المقام حاليا في الإمارات، بعد يوم واحد من مواجهة الأردن وديا.

وتعادل منتخب العراق سلبيا مع الأردن في ملعب سباعيات الرجبي بدبي، مساء الخميس، فيما يلتقي مع أوزبكستان في ودية أخرى، يوم الثلاثاء القادم.

ويحضر “أسود الرافدين” لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، العام المقبل.

وخاض منتخب العراق حصة تدريبية على ملعب الاتحاد في دبي، مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات معسكره.