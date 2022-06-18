بالصور..معرض فني كاريكاتيري في ميسان لمناهضة الفساد والمفسدين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/- أقام الفنان صباح شغيث معرضا للرسوم الكاريكاتيرية على قاعة منتدى الثقافة والفنون في محافظة ميسان بواقع 30 لوحة فنية تناولت قضايا الفساد والمفسدين والحالات السلبية المتعلقة بسرقة أموال الشعب.

وقال شغيت لـ(المستقلة) إن المعرض يقام للمرة الثالثة ويتناول قضايا الفساد من خلال 30 لوحة حظيت بإعجاب الحاضرين الذين أثنوا على إقامة معرض لمواجهة المفسدين وفضح أساليب السرقة التي نخرت جسد الدولة، وفق تعبيره.