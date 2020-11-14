بالصور … محمد صلاح من داخل العزل الصحي

المستقلة … تداولت مجموعة من الحسابات تعود لمستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي صورا للاعب المصري محمد صلاح اثناء حجره الصحي.

حيث نشر عدد من المستخدمين صورا على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها عروسان يلتقطان صورا مع صلاح وهو يطل من غرفة الفندق الذي يقيم به.

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#عرب_وود | صور متداولة لعروسين يلتقطان صور الزفاف مع #محمد_صلاح من فندق العزل الصحي 😆 pic.twitter.com/0AdRm1halW — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) November 14, 2020

الصور توضح تفاعل الاشخاص مع صور محمد صلاح وهو من داخل حجره الصحي في إحد الفنادق.