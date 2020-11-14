بالصور … محمد صلاح من داخل العزل الصحي

تطورات جديدة بشأن إصابة محمد صلاح

المستقلة … تداولت مجموعة من الحسابات تعود لمستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي صورا للاعب المصري محمد صلاح اثناء حجره الصحي.

حيث نشر عدد من المستخدمين صورا على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها عروسان يلتقطان صورا مع صلاح وهو يطل من غرفة الفندق الذي يقيم به.

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الصور توضح تفاعل الاشخاص مع صور محمد صلاح وهو من داخل حجره الصحي في إحد الفنادق.

 

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