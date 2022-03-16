بالصور..ماجد المهندس وأصيل هميم يختتمان حفلات “جلسات في إكسبو”

المستقلة/- في أمسية غنائية مميزة انتشر صداها في فضاء إكسبو 2020 دبي، أشعل الفنان ماجد المهندس و الفنانة أصيل هميم حماس الجمهور الكبير الذي اجتمع في مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، قدما خلاله باقة متنوعة من أجمل الأغنيات في ختام حفلات جلسات في إكسبو”.

وقال المنتج والمخرج صلاح الياسري الذي نظم عبر “الياسري للإنتاج الفني”، تعاقد الجلسات على مدار مدة أيام المعرض: “تشرفت بتنظيم هذه الحفلات الغنائية العربية المتنوعة في أهم حدث على مستوى العالم أجمع “إكسبو 2020 دبي”، وتكللت جميعها بالنجاح والتوفيق والجماهيرية الكبيرة”.

وأبدى الياسري سعادته بالتعاون مع الفنان ماجد المهندس في ختام “جلسات في إكسبو”، والفنانة الشابة المتألقة أصيل هميم، شاكراً تعاونها في سير جميع التجهيزات باحترافية كبيرة، واعداً الجميع بحفلات قادمة تسعد الجمهور في الإمارات وخارجها من الوطن العربي.

بدأت الحفل الفنانة أصيل هميم، وتنقلت بين مجموعة من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: “شكد حلو” و”يشبهك قلبي”، و”سر الحياة”، و”أنت كل شي”، معبرة عن فخرها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي سيظل حدثاً فارقاً، حيث جمع الحضارات والثقافات على أرض الإمارات.

وقدم “برنس الغناء العربي” ماجد المهندس مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحاً وصدى كبيرين، وعبر عن سعادته للمشاركة في سلسلة هذه الأمسيات التي تتميز برونق خاص على طريقة الجلسات التي لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، وقال: النجاح الذي حققه المحفل الدولي الكبير «إكسبو 2020» يُعد فخراً لكل العرب.

وتنقل المهندس وسط تفاعل كبير جداً من الجمهور الخليجي والعربي، بين مجموعة من أنجح أغنياته، مشعلاً بها جوانب المسرح موسيقى وفرح، ليكون مسك ختام “جلسات في إكسبو”.

ومن مفاجآت الحفل، قدم ماجد المهندس أغنية “دويتو” مع الفنانة أصيل هميم بعنوان “أنت أميرة”، حيث عادت أصيل الى المسرح لتقدم الأغنية مع البرنس، لتكون من المفاجآت التي أسعدت الجمهور الذي تفاعل مع غنائهما بحالات من الطرب.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

هل تنجح الحمية العسكرية للتخسيس خلال 3 أيام؟

اخر الاخبار

عمره 3 سنوات .. طفل يقتل والدته أثناء اللهو بمسدس والده

اخبار العراق

بينهم متهم بالإرهاب.. القبض على (3) متهمين في ميسان

اخر الاخبار

فضل ليلة النصف من شعبان وأفضل صيغة للدعاء

اخر الاخبار

بالصور..ماجد المهندس وأصيل هميم يختتمان حفلات “جلسات في إكسبو”

اخر الاخبار

مقتل ممثل أوكراني في الحرب

اخر الاخبار

الملحن حامد هاشم في أول تعاون فني مع نوال الكويتية

اخر الاخبار

الملحن حامد هاشم في أول تعاون فني مع نوال الكويتية

اخبار العراق

استعداد للافتتاح.. متحف ميسان يتلقى 78 قطعة جبسية مقلدة

اخر الاخبار

بعد 25 عاما.. ماذا يعني خروج روسيا من مجلس أوروبا؟

اخبار العراق

الاسايش تحتجز كادر NRT في دهوك وتعتدي على المراسل بالضرب

اخر الاخبار

وفاة الممثل الأميركي ويليام هارت عن 71عاماً

اخر الاخبار

حرب أوكرانيا أرعبت الفرنسيين.. فلجأوا لحل سحري مدفون

اخر الاخبار

تونس: الكشف عن خليتين إرهابيتين

اخر الاخبار

روسيا تتخذ خطوة ذكية لتجنب الوقوع في فخ الإفلاس

اخر الاخبار

روسيا : المعركة جارية من أجل مستقبل النظام العالمي

اخر الاخبار

استمرار الاستفزازات .. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى