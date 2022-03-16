بالصور..ماجد المهندس وأصيل هميم يختتمان حفلات “جلسات في إكسبو”

المستقلة/- في أمسية غنائية مميزة انتشر صداها في فضاء إكسبو 2020 دبي، أشعل الفنان ماجد المهندس و الفنانة أصيل هميم حماس الجمهور الكبير الذي اجتمع في مسرح اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، قدما خلاله باقة متنوعة من أجمل الأغنيات في ختام حفلات جلسات في إكسبو”.

وقال المنتج والمخرج صلاح الياسري الذي نظم عبر “الياسري للإنتاج الفني”، تعاقد الجلسات على مدار مدة أيام المعرض: “تشرفت بتنظيم هذه الحفلات الغنائية العربية المتنوعة في أهم حدث على مستوى العالم أجمع “إكسبو 2020 دبي”، وتكللت جميعها بالنجاح والتوفيق والجماهيرية الكبيرة”.

وأبدى الياسري سعادته بالتعاون مع الفنان ماجد المهندس في ختام “جلسات في إكسبو”، والفنانة الشابة المتألقة أصيل هميم، شاكراً تعاونها في سير جميع التجهيزات باحترافية كبيرة، واعداً الجميع بحفلات قادمة تسعد الجمهور في الإمارات وخارجها من الوطن العربي.

بدأت الحفل الفنانة أصيل هميم، وتنقلت بين مجموعة من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: “شكد حلو” و”يشبهك قلبي”، و”سر الحياة”، و”أنت كل شي”، معبرة عن فخرها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي سيظل حدثاً فارقاً، حيث جمع الحضارات والثقافات على أرض الإمارات.

وقدم “برنس الغناء العربي” ماجد المهندس مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحاً وصدى كبيرين، وعبر عن سعادته للمشاركة في سلسلة هذه الأمسيات التي تتميز برونق خاص على طريقة الجلسات التي لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، وقال: النجاح الذي حققه المحفل الدولي الكبير «إكسبو 2020» يُعد فخراً لكل العرب.

وتنقل المهندس وسط تفاعل كبير جداً من الجمهور الخليجي والعربي، بين مجموعة من أنجح أغنياته، مشعلاً بها جوانب المسرح موسيقى وفرح، ليكون مسك ختام “جلسات في إكسبو”.

ومن مفاجآت الحفل، قدم ماجد المهندس أغنية “دويتو” مع الفنانة أصيل هميم بعنوان “أنت أميرة”، حيث عادت أصيل الى المسرح لتقدم الأغنية مع البرنس، لتكون من المفاجآت التي أسعدت الجمهور الذي تفاعل مع غنائهما بحالات من الطرب.