بالصور .. كربلاء  خالية من المركبات والمواطنين

المستقلة / علي النصر الله / .. شهدت محافظة كربلاء ، مساء الجمعة ، خلو المركبات والمارة من المواطنين في شوارع المحافظة أثناء تطبيق قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية لليوم الأول وانتشار أمني مكثف “.

وقال مصدر أمني في تصريح صحافي لــــ ( المستقلة ) إن “قيادة الشرطة دعت المواطنين والمنتسبين إلى التقيد التام بجميع القرارات التي صدرت للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ومنع تفشي وباء كورونا “.

وأكد إن “القوات الامنية قامت بتنفيذ قرارات اللجنة العليا منذ يوم أمس الخميس ، وفرض الغرامات بحق المخالفين لارتداء الكمامات أو الأشخاص المخالفين لحظر التجوال عدا الفئات المستثناة من هذا القرار “.