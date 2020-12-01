بالصور : جلسة تصوير وصفت بـ “الفاضحة” تثير غضب المصريين

المستقلة /… فتحت السلطات المصرية تحقيقا، حول واقعة التقاط إحدى فتيات التيك توك مقطع فيديو وصورا قرب إحدى المواقع الأثرية، وهي ترتدي ملابس ذات طابع فرعوني، والتي وصفت بـ “الفاضحة”، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية .

ونشرت، سلمى الشيمي، وهي تعرف عن نفسها على حسابها في فيسبوك بأنها عارضة أزياء، صورا لها أمام هرم مصطبة زوسر المدرج، وقالت إنه “تم العثور على الملكة ملبنيتي” و”السيشن بليل كيلوبترا 2020″.

مسؤولو الآثار في المنطقة قالوا إنها دخلت وهي ترتدي عباءة سوداء، وجاءت في فترة مبكرة جدا، حيث لم يكن هناك أي زوار، وإنهم غير قادرين على متابعة كل زائر يأتي للمنطقة.

وكان أمين عام المجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، قد أحال واقعة التصوير التي أصبحت تعرف باسم “فتاة السيشن” إلى النيابة العامة.

وتواجه خمس فتيات مصريات على الأقل يعرفن بـ “فتيات التيك توك”، أحكاما قضائية بالحبس والغرامة المالية لاتهامهن بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بسبب تقديم مقاطع مصورة اعتبرت من قبل البعض “خادشة للحياء”.