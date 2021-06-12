بالصور ..الكاظمي يفتتح مشاريع خدمية في ذي قار

المستقلة/- حيدر حسين المشرف/..وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، صباح اليوم السبت ، الى محافظة ذي قار عبر مطار الناصرية الدولي ، رفقة وزير البلديات والاسكان والاعمار ، ووزير الثقافة ، ووزير النقل ، والامين العام لمجلس الوزراء ، واستقبلهم في المطار محافظ ذي قار ، وقائد عمليات سومر .

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار ان ” الكاظمي افتتح محطة كهرباء الناصرية المركبة سعة 500 ميكا واط ، بعدها افتتح مستشفى الناصرية التعليمي ( التركي)  الذي يضم 492 سريرا ، بحضور ام شهيد التظاهرات عمر سعدون “.

واشار الى ان ” رئيس الوزراء افتتح ايضا جسر الناصرية الكونكريتي بعد اعادة تاهيله ،  كما وزار عائلة الشهيد انس مالك احد شهداء تظاهرات الناصرية ، وعائلة الشهيد ثائر رزاق احد شهداء الحشد الشعبي “.

ولفت الى ان ” الكاظمي وضع حجر الاساس المشروع بناء مطار الناصرية الدولي الذي احيل الى شركة صينية لانجازه “.

وذكر مصدر مطلع ان ” الكاظمي عقد اجتماعا مع عدد من المتظاهرين من الخريجين ، كما وعقد اجتماعا في قاعدة الامام علي الجوية مع  مسؤولي الدوائر الامنية والخدمية في المحافظة “.

ونوه الى ان ” رئيس الوزراء والوفد المرافق له غادروا محافظة ذي قار عائدين الى العاصمة بغداد “.

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