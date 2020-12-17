بالصور .. ابرز احداث 2020

المستقلة … لا يفصلنا عن نهاية العام 2020 الا أيام قليلة.. لنودع سنة كانت مليئة بالأحداث البارزة التي شغلت العالم بأسره، وودعنا فيها العديد من الأسماء والنجوم والاحبة..

وكما جرت العادة نهاية كل عام ..نستعرض ما مرّ علينا طيلة الأشهر الماضية ..ونقدم أولا عبر الصور أبرز الأحداث التي شهدها العام 2020 .

هذه الصورة في لحظة نادرة عبر التاريخ للحرم المكي بعد أن أصبح خاليًا من زواره بعد انتشار جائحة كورونا حول العالم.

انفجار مرفأ بيروت الذي يعد أحد أكبر وأهم أحداث الوطن العربي، وهزّ العالم أجمع لما خلفه من دمار و الآلاف من الضحايا.

اغتيال قائد الحرس الثوري الايرني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس بواسطة طائرة امريكية مسيرة

تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران

راح ضحية الحادث 176 شخصا كانوا على متنها بعد أن قام الجيش الإيراني بقصفها بصاروخ، وبعد إنكار إيران مدة من الوقت مسؤوليتها عن الحادث اعترفت أن إسقاط الطائرة كان عن طريق الخطأ.

لقاح فايزر

قد يكون هذا هو الحدث الأبرز هذا العام، لأن هذا اللقاح والذي أعلنت الشركة الأمريكية عنه وأن نسبة نجاحه وصلت إلى أكثر من 95% قد يساعد البشرية على تخطي أزمة كورونا التي يعاني منها العالم كله وحسب تصريح العلماء، قد ترجع الحياة الطبيعية بحلول منتصف العام القادم بفضل هذا اللقاح.

تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية واسرائيل

هذا الحدث قد يصنف على إنه الحدث الأبرز في منطثة الشرق الأوسط، حيث قامت عدد من الدول العربية، مثل الإمارات، والبحرين، والمغرب، بإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل برعاية أمريكية.

فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد

بعد مقتله على يد ضابط شرطة أمريكي، اندلعت أعمال عنف وشغب في عدد من الولايات المتحدة ضد الشرطة الأمريكية، حيث طالب المتظاهرين بمحاكمة الضابط الذي تسبب في وفاة فلويد. لتتوسع الى عدد من المدن الاوربية

وفاة السلطان قابوس والأمير صباح الأحمد

مصرع كوبي براينت وابنته في سقوط طائرة

صُدم عالم الرياضة بخير سقوط طائرة هيلوكوبتر كان على متنها اللاعب العالمي براينت وثمانية آخرون من ضمنهم ابنته

وفاة النجم الارجنتني اسطورة كرة القدم ماردونا