بالزفة السورية.. نسرين طافش تحتفل بمولدها – فيديو

المستقلة /- احتفلت الفنانة السورية، نسرين طافش، بعيد ميلادها برفقة أصدقائها، وذلك على أنغام الزفة السورية.

ونشرت طافش فيديو عبر صفحتها بموقع أنستقرام يتضمن لقطات من الاحتفال، وعلقت بالقول: “لحظات من الفرح من أجواء الاحتفال يوم أمس بعيد ميلادي مع زفة العراضة الشامية”.

وكانت نسرين طافش، قد نفت ، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعمدها الظهور بإطلالات جريئة لإثارة الجدل، مؤكدة أنها دائما ما تقول لنفسها إن الإنسان عندما يكون صادقا مع نفسه، سيحبه الناس.

وتابعت طافش: “لا أهتم بقصة التريند التي فرضت نفسها مؤخرا، أهتم فقط بعملي وكل شيء خاص بي”.

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان الماضي بمسلسل “المداح” مع كل من حمادة هلال، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، وجمال عبدالناصر، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادي خفاجي، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وعبير فاروق، ومحمود عامر، وهايدي رفعت، وبسمة ماهر.

لكن الفنانة السورية اعتذرت عن عدم المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل، بسبب ارتباطها بمسلسل آخر وهو “جوقة عزيزة” في سوريا، مؤكدة استحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت.