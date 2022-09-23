بالجرم المشهود.. القبض على متهم  بسرقة الشركات النفطية بالجرم المشهود

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت قيادة شرطة ميسان عن القبض على احد المتهمين بجريمة سرقة الشركات النفطية العاملة في المحافظة.

وقال اعلام القيادة لـ(المستقلة) ان قسم مكافحة اجرام ميسان تمكن من الإطاحة باحد مرتكبي جريمة سرقة الشركات النفطية العاملة في محافظة ميسان.

وأشار الى ورود عدة شكاوي بخصوص سرقة القابولات المغذية للآبار النفطية الخاصة بالشركات النفطية مما تسبب بتعطيل العمل في البعض منها.

وذكر أن قائد شرطة ميسان وجه بتشكيل فريق عمل باشرافه شخصيا وبرئاسة مدير قسم المكافحة العقيد حيدر علوان ماهود ونخبة من الضباط الاكفاء، مبينا بان الفريق بعد مباشرة عمله وجمع المعلومات من المصادر الموثوقة تم نصب كمين محكم بالقرب من احدى الشركات وبالاشتراك مع القوة الضاربة حيث نتج عنه الاطاحة باحد المتهمين بالجرم المشهود وهو يقوم بعملية سرقة القابولات المغذية للابار كما ضبط بحوزته ادوات قطع ومعدات ثانوية تستخدم لنفس الغرض.

ولفت الى تصديق اقوال المتهم بعد اعترافه بتنفيذ عدة عمليات سرقة من الشركات أعلاه.