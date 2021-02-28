بالجدول : الصحة العراقية تعلن الفئات المشمولة بالتطعيم بلقاح كورونا

المستقلة /… نشرت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، جدولاً بالفئات المشمولة “ابتداءً” بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم الصحة سيف البدر، في تصريح تلقته (المستقلة) اليوم  إن “الفئات المشمولة ابتداءً بالتلقيح حددها خبراء الصحة العامة وهي الاكثر عرضة للاصابة”، مبيناً أن في مقدمتهم “الملاكات الطبية والصحية بطبيعة عملهم، والقوات الامنية لاحتكاكهم مع الشارع وحركتهم، وبعض المهن كالاعلاميين وغيرهم، وكبار السن والمصابين بالامراض المزمنة، والاعتلالات المناعية”.

وأوضح أنه “سيتم تلقيح كل هذه الفئات بالتوازي وحسب الاكثر خطراً”، مبيناً أن “كبار السن ستكون الاولوية للتسعين عاما عن 60 عاماً مثلاً ، كذلك الاولوية للكوادر الصحية العاملين في ردهات كورونا”.

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