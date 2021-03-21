بالتنسيق مع منظمات دولية وحكومية.. إصلاح وتأهيل السجون لتخفيف الاكتظاظ

المستقلة /- أكدت وزارة العدل، الأحد، أنها بصدد إصلاح وتأهيل السجون لتخفيف الاكتظاظ.

وقال مدير عام دائرة إصلاح الاحداث في الوزارة كامل أمين في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، آن “الوزارة تعمل باستمرار وضمن خططها، على إصلاح وتأهيل السجون وبناء أقسام وملاحظيات جديدة لمنع أي اكتظاظ فيها وبموجب برنامجها الإصلاحي”.

وأضاف، أن “الدائرة تجري عملية نقل بين الأقسام والملاحظيات بحسب سعتها”، مشيراً إلى “استقبال قسم تأهيل الشباب البالغين بدائرة الإصلاح، 50 مودعا من دار ملاحظية محافظة نينوى، بينما تستمر عملية النقل بحسب الطاقة الاستيعابية لكل قسم أو دار”.

وتابع، أن “الدائرة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز برامج التأهيل بالجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية بالتنسيق مع منظمات دولية وحكومية مختصة بهذا المجال، لاسيما بمجال تأهيل وتطوير القدرات للقضاء على نهج أفكار والميول إلى الجريمة بين الأطفال الأحداث من خلال طرحها للبرامج الهادفة إلى مكافحة المخدرات والجريمة وتقليل آثارها السلبية على الفرد والمجتمع”.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد أعلنت في شهر تموز من العام 2019، بلوغ أعداد الموقوفين والمحكومين 35 ألفا، بحسب آخر إحصائية من دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل.