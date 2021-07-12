بالتنسيق مع البنك الدولي.. امانة مجلس الوزراء تهتم بملف التمكين الاقتصادي للمرأة

المستقلة/ – تتابع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ملف تنفيذ الخطة الثانية لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن أجندة (المرأة والأمن والسلام) التي تضمنت ركائز المشاركة والحماية والوقاية.

وقال الناطق باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة، إن “التركيز خلال المرحلة الحالية على مراجعة أولويات الخطط والبرامج الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع البنك الدولي، لتبني موازنات مالية مستجيبة للنوع الاجتماعي، ودعم حاضنات الأعمال في العراق، وتعزيز الشمول المالي للنساء وتعزيز مناهج التدريب”.

ونوه بأن “خطة العمل التنفيذية انطلقت بداية حزيران الماضي، لتمكين المرأة سياسياً والمشاركة في الانتخابات، كما ترأس العراق اجتماعات المجلس التنفيذي الدورة (18) لمنظمة المرأة العربية، مع المشاركة ضمن اجتماعات الأمم المتحدة، وإطلاق الخطة الخاصة بتمكين المرأة سياسياً ودعمها للمشاركة في الانتخابات، برعاية الأمين العام لمجلس الوزراء، وحضور المنظمات المحلية والدولية والجهات الرسمية والبرلمانية ذات العلاقة”.

وأضاف، ” تسعى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى تبني أساليب الإدارة الحديثة لتأخذ على عاتقها إعادة التنظيم الإداري للدولة العراقية، وتؤدي دوراً أساسياً قي العمل الحكومي، ومن أجل ذلك أعدت الخطط الستراتيجية لمواكبة المتغيرات والمستجدات ومواجهة التحديات بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وأولوياته وخطط التنمية الوطنية”.

وفي شق آخر من تنفيذ دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبرنامج الحكومي ومتابعته، قال مجيد: إن “الأمانة وعبر دائرة المنظمات غير الحكومية، بادرت بتنظيم الحملة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، التي تضمنت تقديم المساعدات الطبية إلى المؤسسات الصحية، وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى عموم المواطنين في بغداد والمحافظات، فقد ساهمت في هذه الحملة (920) منظمة قدمت خلال (287) يوماً عملها الإنساني إلى أكثر من خمسة ملايين مواطن في (18) محافظة أسهم فيها (64) ألف متطوع”.

وأضاف “كما نظمت الدائرة، برنامج تقديم الرعاية للناجيات الأيزيديات، وتضمن تقديم الرعاية الطبية والصحية في مستشفى دار التمريض الخاص ببغداد، وتنظيم ورش عمل لتأهيل الناجيات وإدماجهن في المجتمع، بإشراف كادر متخصص من الدائرة والجهات الرسمية ذات العلاقة، وتم استقبال وجبتين ضمن البرنامج”، لافتا الى ان الدائرة “أنجزت أكثر من (500) طلب الكتروني لتنظيم حركة وسير وتسهيل تنفيذ الحملات للمنظمات المحلية والدولية العاملة في العراق، في شتى المجالات”.