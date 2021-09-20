بالتعاون مع (يونامي).. انتخابات ميسان  توقع مدونة السلوك الانتخابي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..عقد مكتب انتخابات ميسان، اليوم الاثنين،بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) فعالية وتوقيع مدونة السلوك الانتخابي بحضور مدير المكتب  محمد هليجي فرحان.

ووقع المدونة ممثل الأمم المتحدة للمنطقة الجنوبية ومراقبي منظمات المجتمع المدني والقنوات الفضائية والإذاعات المحلية بالإضافة إلى مرشحي الأحزاب ومخوليهم والمرشحين المستقلين .

وقال فرحان إن فعالية عقد وتوقيع مدونة السلوك انتخابي  هي جزء من جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتعزيز بيئة انتخابية أمنة تتضمن الحد من عدم التسامح والكراهية والعنف خلال فترتي الحملة الانتخابية ومرحلة التصويت حيث كان الجميع مبادر للتوقيع عليها لتكون بمثابة ميثاق شرف يتعاهد علية الجميع .

وبين ان انعقاد هذه الفعالية ياتي استعداداً لانتخابات مجلس النواب العراقي في 10/10/2021.

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