بالتعاون مع سرايا السلام .. صحة ميسان تقوم بحملة رش وتعفير وتوعية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. نفذت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، حملة واسعة للرش والتعفير  والتوعية الصحية لمكافحة  فيروس في المحافظة ، بعد تزايد عدد إصابات الكورونا في المحافظة.

وشملت الحملة التي تم تنفيذها بالتعاون مع سرايا السلام (لواء ميسان) جميع أحياء مركز المحافظة .

واشادت صحة ميسان بهذه المبادرة  مؤكدة دعم السرايا الكبير والمتواصل للقطاع الصحي .

من جانبه قال امر لواء ميسان لسرايا السلام عمار الموسوي: نفذت حملة الرش  التعفير والتوعية  بالتنسيق مع خلية الأزمة وبدعم دائرة صحة ميسان لمنع انتشار فيروس الكورونا في المحافظة وحماية المواطنين .

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