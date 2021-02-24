بالتعاون مع سرايا السلام .. صحة ميسان تقوم بحملة رش وتعفير وتوعية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. نفذت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، حملة واسعة للرش والتعفير والتوعية الصحية لمكافحة فيروس في المحافظة ، بعد تزايد عدد إصابات الكورونا في المحافظة.

وشملت الحملة التي تم تنفيذها بالتعاون مع سرايا السلام (لواء ميسان) جميع أحياء مركز المحافظة .

واشادت صحة ميسان بهذه المبادرة مؤكدة دعم السرايا الكبير والمتواصل للقطاع الصحي .

من جانبه قال امر لواء ميسان لسرايا السلام عمار الموسوي: نفذت حملة الرش التعفير والتوعية بالتنسيق مع خلية الأزمة وبدعم دائرة صحة ميسان لمنع انتشار فيروس الكورونا في المحافظة وحماية المواطنين .