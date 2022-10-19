بالتعاون مع جامعة ميسان.. النفط تنظم معرضا للرسم والاعمال اليدوية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..نظمت شركة نفط ميسان بالتعاون مع جامعة ميسان معرضا فنيا للرسم والاعمال اليدوية والطوابع وبعض النشاطات الفنية الأخرى بهدف دعم مسيرة الثقافة وتعزيز دور الفنان الميساني.

وقال مدير نفط ميسان حسين كاظم لعيبي “شارك في المعرض عدد من المبدعين من جامعة ميسان، والفنانين المنتسبين للشركة”.

وأوضح أن المبادرة التي نفذتها شركة نفط ميسان تهدف الى دعم مسيرة الثقافة والفن الميساني ورفع قدرات المشاركين في المعرض من خلال منحهم فرصة لعرض نتاجاتهم واطلاع الآخرين عليها.