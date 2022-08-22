بالتعاون مع برنامج الاغذية.. العمل تنتهي من إعداد ستراتيجية السجل الموحد

المستقلة /- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتهاء من إعداد ستراتيجية السجل الموحد لإصلاح وتوحيد أنظمة وقواعد المعلومات للمستفيدين من خدماتها، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي للصحيفة الرسمية، تابعته المستقلة، إن “الوزارة استكملت جميع الخطوات الأساسية لإطلاق مشروع ستراتيجية السجل الموحد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي”، مشيرة إلى أنه “سيتضمن خريطة لإصلاح وتوحيد أنظمة وقواعد المعلومات للمستفيدين وإجراء التقاطعات مع جميع الوزارات، ما يتطلب وضع خطة وطنية شاملة بالتعاون مع وزارة التخطيط لتوزيع مهام كل وزارة لتضع الأخيرة من جهتها آليات تنفيذ الخطة الموكلة بها وفق مدد زمنية محددة”.

ولفتت إلى أهمية “توجيه الجهات العليا لحث الوزارات المتلكئة على المضي بإنجاز المهام التي حددتها ستراتيجية السجل الموحد، لضمان تفعيلها وإطلاقها خلال المدة المقبلة”.

وبينت أن “الاحتياجات الواجب تحديدها في الستراتيجية تتطلب تعديل القوانين أو إضافة مواد عليها، مثل قانون الحماية الاجتماعية أو قانون رعاية ذوي الإعاقة، کي تتناسب مع تنفيذ الخطة”.

وأكدت الجلبي على “ضرورة إعادة النظر في استمارة استهداف الشمول، كونها اعتمدت مصادر عالمية في الاستهداف تختلف عن ظروف البلاد الاجتماعية والاقتصادية”، مؤكدة على “ضرورة أن لا يأخذ تنفيذ الستراتيجية مديات أكثر من المسموح به، خاصة أن هناك وزارات أساسية ينطلق العمل من خلالها”.

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