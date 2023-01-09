بالتزامن مع السيول.. موارد ميسان تباشر بتدعيم السداد الترابية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. باشرت مديرية الموارد المائية في ميسان أعمال تأهيل وصيانة سداد الجانب الأيمن عمود نهر دجلة في ناحية العزير ضمن القاطع الجنوبي للمحافظة بهدف حماية القرى والأراضي الزراعية عند ارتفاع المناسيب.

وقال أعلام الموارد المائية لـ(المستقلة) ان المديرية تستمر كذلك بحملة رفع التجاوزات بردم المنافذ الزراعية غير الرسمية والمغذية لبحيرات الأسماك المتجاوزة، والتي تتقاطع مع سداد الجانب الأيسر عمود نهر دجلة مع صيانة وتأهيل السداد ومعالجة مناطق التآكل لتكون طريقاً سالكاً للمارة والعجلات التخصصية.

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